المحتجون اللبنانيون يتوافدون الى ساحة رياض الصلح

2019/10/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الاحد، بأن عددا من المحتجين وصلوا صباحا، الى ساحة رياض الصلح، في العاصمة بيروت وسط اجراءات أمنية وصفت بـ”العادية”.وقالت الوكالة الوطنية للاعلام، إن عددا من المحتجين، وصلوا، صباح الاحد، الى ساحة رياض الصلح، وسط اجراءات أمنية عادية في حين عززت القوى الامنية الشريط الشائك الذي رفعته في إتجاه

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