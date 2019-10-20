2019/10/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مسؤول امريكي كبير، ان اي قرار بارسال قوات الى العراق سيخضع لمراجعة دقيقة.

وقال المسؤول إن "الوضع ما زال غير مستقر، وإن الخطط قد تتغير"، مرجحا ان "يخضع أي قرار بإرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة".

وأوضح المسؤول "هذه هي الخطة الحالية"، مشيرا الى ان "الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب، ولكن هذه هي خطة التحرك الآن".

وكشف مصدر مطلع، بأن قافلة أمريكية دخلت سوريا قادمة من العراق، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو لاسترجاع أسلحة ومعدات عسكرية من قواعد أمريكية تم الانسحاب منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول امريكي: اي قرار بارسال قوات الى العراق سيخضع لمراجعة دقيقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول امريكي: اي قرار بارسال قوات الى العراق سيخضع لمراجعة دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).