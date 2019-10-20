العطار يدعو لتبني سياسة كفوءة حول إستخدام المياه في الزراعة

2019/10/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الأحد، الجهات الحكومية لتبني سياسة كفوءة حول استخدام المياه في الزراعة".

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