انتحار تاجر مخدرات في مدينة الناصرية

2019/10/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بانتحار تاجر مخدرات في مدينة الناصرية.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، إن "شاباً ثلاثينياً يعتبر أحد تجار المخدرات والكحول في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار انتحر، اليوم، بإطلاق النار على نفسه من مسدسه الشخصي".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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