الدوري العراقي في المركز التاسع اسيويا

2019/10/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

كشف الاتحاد الاسيوي عن التصنيف الخاص للمسابقات المحلية والاندية في القارة الصفراء لعام ٢٠١٩ ، والتي اعتمدها بحسب معايير خاصة.

وجاء الدوري العراقي الممتاز في المركز التاسع اسيويا، في حين احتل الدوري الصيني المركز الاول، والدوري القطري في المركز الثاني، والدوري الياباني في المركز الثالث.

ودخلت ٣ اندية عراقية ضمن التصنيف الخاص بالاندية، فمن اصل ١٦٣ ناديا احتل نادي القوة المركز الخامس والعشرين، بينما احتل نادي الزوراء المركز الـ٤٨، في حين جاء نادي نفط الوسط في المركز ٨٢.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي يضع شروطا ومعاييرا في طريقة التصنيف ولكنها تواجه العديد من الانتقادات، لان بعض هذه المعايير ما تزال مجهولة وغير واضحة المعالم.

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