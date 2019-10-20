السيد الصدر يصدر بياناً بشأن تظاهرات الـ 25 من الشهر الحالي

2019/10/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بياناً بشأن التظاهرات المقرر انطلاقها يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وخاطب الصدر المتظاهرين في بيان نشر على موقع فيس بوك بالتزامن مع قرب انطلاق التظاهرات الشعبية يوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول الحالي مشيرا الى أن هدفه الاساسي هو كشف ما يجري خلف الستار.

وأضاف الصدر أن كل السياسيين والحكوميين يعيشون حالة رعب وهيستيريا من المد الشعبي، ويحاولون تدارك الامر قبل فوات الاوان، لافتا الى أن الطبقة السياسية تحاول تقديم المغريات المختلفة لإسكات المتظاهرين، لكنهم في الحقيقة جهزوا انفسهم لأسوأ السيناريوهات لأن حجم الدمار لا يمكن تداركه أو اصلاحه بالحلول الموجودة وما بني على خطأ يتهاوى.

وأوضح الصدر أن جميع السياسيين يلجئون حاليا الى المكر والدهاء ويحاولون تسييس هذه التظاهرات وإلصاقها بجهات معينة، لكن الحقيقة أنهم سلموا أنفسهم لمن هم خارج الحدود العراقية ولن يستطيعوا اصدار أي قرار دون موافقة هذه الجهات كل حسب توجهاته، مشيرا الى أن الطبقة السياسية ايقنت تماما ان العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية على حساب الشعب المظلوم.

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