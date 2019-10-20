فاطمة ناعوت - -بين بحرين”: بحر الظلام وبحر النور

2019/10/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت "شَهد"، طفلةٌ جميلة مثل "الشَّهد".ذكيةٌ متفوقةٌ.بالكاد غادرت حقلَ الطفولة، وتطرقُ على استحياء بابَ الصَّبايا.تحلمُ أن تصبح طبيبةً لتُخفِّفَ أوجاعَ أبناء حارتها الفقراء.في وقت الواجب المدرسي، تنزعج أمُّها "زهرة" من رداءة خطّ يدها.لكن "شهد" تُبرِّرُ بأن تلك سمةُ العباقرة والأطباء .ولكن أمها تُصِّر أن تُحسِّنَ البنتُ خطَّها، حتى تكتملَ دائرةُ الحُسن في الصَّبيّة الحلوة، وإلا لماذا أسمتها “شهد”......

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