2019/10/20 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد فريق الشرطة بكرة القدم لاعبه كرار جاسم، بعد أن أبعدته الإصابة لمدة قاربت على 20 يوما ليلتحق مجددًا بتدريبات الفريق تحضيرا لمنافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرار جاسم يلتحق بتدريبات الشرطة تحضيرا للقاء نفط ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرار جاسم يلتحق بتدريبات الشرطة تحضيرا للقاء نفط ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).