2019/10/20 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عماد_علي اسحق رؤوسهم، ابيدهم، اخلعهم، اهشم راسهم، انهيهم، استأصلهم، اريهم الويل، اخلع جذورهم، اجبرهم، اقتلهم، اذبحهم.
اذا كان اي منا ينطق بكل هذه الكلمات و يرددها يوميا سوف يرى المقابل بان الناطق اما ارهابي او قاتل شرس و ممتهن القتل و الارهاب و السرقة، و لا يعتقد بان يكون سياسيا او قائدا مدنيا او رئيس دولة في هذا العصر الذي يتصف بالدبلوماسية و الكلام الجميل و حتى في حال الخلافات.
انه اردوغان الذي لا ينفك ي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - استمعوا اليه فقط لتتاكدوا بانه ارهابي حقا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اذا كان اي منا ينطق بكل هذه الكلمات و يرددها يوميا سوف يرى المقابل بان الناطق اما ارهابي او قاتل شرس و ممتهن القتل و الارهاب و السرقة، و لا يعتقد بان يكون سياسيا او قائدا مدنيا او رئيس دولة في هذا العصر الذي يتصف بالدبلوماسية و الكلام الجميل و حتى في حال الخلافات.
انه اردوغان الذي لا ينفك ي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - استمعوا اليه فقط لتتاكدوا بانه ارهابي حقا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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