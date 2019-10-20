عماد علي - استمعوا اليه فقط لتتاكدوا بانه ارهابي حقا

2019/10/20 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي اسحق رؤوسهم، ابيدهم، اخلعهم، اهشم راسهم، انهيهم، استأصلهم، اريهم الويل، اخلع جذورهم، اجبرهم، اقتلهم، اذبحهم.اذا كان اي منا ينطق بكل هذه الكلمات و يرددها يوميا سوف يرى المقابل بان الناطق اما ارهابي او قاتل شرس و ممتهن القتل و الارهاب و السرقة، و لا يعتقد بان يكون سياسيا او قائدا مدنيا او رئيس دولة في هذا العصر الذي يتصف بالدبلوماسية و الكلام الجميل و حتى في حال الخلافات.انه اردوغان الذي لا ينفك ي......

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