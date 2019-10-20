زين العراق تفاجئ مشتركيها بعروض “باقات الانترنت” تعويضاً لهم عن فترة انقطاعه من البلاد

2019/10/20 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت شركة زين العراق للاتصالات ،اليوم الاحد، عن تعويضها لكافة مشتركيها في باقات الانترنت المفتوح .وذكر بيان للشركة تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “لأن مشتركي الشركة هم محور اهتمامها وتفخر بخدمتهم، قررت زين العراق تعويض كافة المشتركين في عروض الإنترنت بباقة انترنت مفتوح لتعويض الايام التي خسرها المشترك من اشتراكه […]

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