2019/10/20 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – خطوة برس تمكنت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الاحد، من اخماد حريق نشب في مخزن لبيع المواد الاحتياطية بالحي الصناعي في النجف الاشرف.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه : إن “فرق الاطفاء باشرت باخماد حريق نشب في مخزن لبيع المواد الاحتياطية بالحي الصناعي والسيطرة على الحادث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق نشب في مخزن لبيع المواد الاحتياطية في النجف الاشرف وكالة خطوة برس.

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