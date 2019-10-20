2019/10/20 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -رخطوة برس اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، بيانا بشأن مصير مجموعة من المفقودين في جميع المحافظات.وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة خطوة برسنسخة منه، انه “بعد تلقي مجلس القضاء الأعلى الإخبار بخصوص قائمة من المفقودين من قبل أحدى الجهات السياسية تم الإيعاز إلى جميع المحاكم للمباشرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوصل الى مصيـرهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر بيانا بشأن مصير مجموعة من المفقودين وكالة خطوة برس.

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