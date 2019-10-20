العمل في المنزل.. عدد السعرات الحرارية التي يحرقها

2019/10/20 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتقد كثيرون أن ممارسة الأعمال المنزلية يحرق السعرات الحرارية.



وهذا صحيح، ولكن كم؟ وكيف؟ويحرق الجسم الذي يزن 70 كغم ما بين 100 و300 سعرة حرارية خلال ساعة من الأعمال المنزلية، ويختلف الأمر حسب مساحة البيت ونوعية النشاط المنزلي.

* غسيل الملابس نشاط بدني خاصة إذا كنت ستنشر الملابس على حبل للغسيل، ويتم تقدير الجهد المبذول في نشر ولم الغسيل بحوالي 78 سعرة حرارية، لكن بالإمكان زيادة عدد السعرات المحروقة إذا وقفت على ساق واحدة في بعض دقائق النشر والطي.

* كنس البيت بالكامل بالمكنسة يحرق حوالي 90 سعرة، ويمكن أن يقل أو يزيد عدد السعرات المحروقة حسب ثقل المكنسة ومساحة البيت.

* مسح الأرضية وزجاج الشبابيك وفرك البلاط جيداً من أكثر الأعمال المنزلية حرقاً للسعرات الحرارية، ويختلف الأمر من بيت لآخر حسب درجة التنظيف التي تحتاجها الأرضيات ومساحتها، وقد يتطلب الأمر 300 سعرة حرارية أو أكثر لتنفيذ هذه المهام، فهي من الأعمال المنزلية الشاقة.

* يحرق الجسم حوالي 153 سعرة حرارية خلال نصف ساعة من تنظيف النوافذ.

* ترتيب الأثاث وإعادة توزيع بعض قطعه من الأنشطة التي تتطلب بذل الجهد مثل رفع الأوزان.



ويتم حرق حوالي 100 سعرة حرارية كل 15 دقيقة من ترتيب قطع الأثاث.

* إذا لم تستخدم آلات كهربائية في قص الحشائش وتنسيق الزهور وشجيرات الحديقة يمكن أن تحرق حوالي 325 سعرة حرارية في هذه المهمة، حسب مساحة حديقة البيت.

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