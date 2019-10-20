القبض على عنصرين بداعش جنوبي الموصل

2019/10/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عنصرين في تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة مشتركة من قيادة شرطة نينوى ولواء ٧٥ بالفرقة ١٦ جيش عراقي، نفذت عملية امنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن القبض على ( اثنين ) من عناصر داعش الارهابية واللذان كان يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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