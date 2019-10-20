الداخلية تعلن اعتقال اثنين من 'داعش' جنوبي الموصل

2019/10/20 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال اثنين من "داعش" جنوبي الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قوة مشتركة من قيادة شرطة نينوى ولواء ٧٥ بالفرقة ١٦ جيش عراقي، نفذت عملية امنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل".

واضاف ان "العملية اسفرت عن القبض على ( اثنين ) من عناصر داعش الارهابية واللذان كان يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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