القضاء يكشف معلومات خطيرة عن مصير مفقودي جرف الصخر والصقلاوية: فقدوا من قبل جهة سياسية

2019/10/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف مجلس القصاء الاعلى ،اليوم الاحد، عن معلومات خطيرة تتعلق بمصير عدد من الاشخاص الذين خطفوا في مناطق جرف الصخر شمالي بابل، والصقلاوية في الانبار، اضافة الى مناطق اخرى.وذكر بيان للمجلس تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بعد تلقي مجلس القضاء الأعلى الإخبار بخصوص قائمة من المفقودين من قبل أحدى الجهات […]

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