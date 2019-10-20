الدخلية : القبض على اثنين من داعش جنوبي الموصل

2019/10/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على اثنين من عناصرداعش كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند في مدينة الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة خطوة برس :إن “قوة مشتركة من قيادة شرطة نينوى ولواء ٧٥ بالفرقة ١٦ جيش عراقي، نفذت عملية امنية لتفتيش

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