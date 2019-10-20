القبض على اثنين من داعش يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند

2019/10/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على اثنين من عناصرداعش كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند في مدينة الموصل.

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