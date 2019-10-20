إسبر يتوقع انتقال القوات الأميركية من سوريا إلى غرب العراق

2019/10/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر السبت إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن "الانسحاب الأميركي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا..



إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما".

وقال إن عملية الانسحاب تتم من خلال طائرات وقوافل برية.



وأضاف أن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق ".

وقال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الوضع ما زال غير مستقر وإن الخطط قد تتغير.

ومن المرجح أن يخضع أي قرار بإرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة في بلد تحظى فيه إيران بنفوذ على نحو متزايد.

وقال المسؤول "هذه هي الخطة الحالية، الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب ولكن هذه هي خطة التحرك الآن".

ولم يتضح ما إذا كانت القوات الأميركية ستستخدم العراق قاعدة لشن هجمات برية في سوريا وشن هجمات جوية ضد مقاتلي تنظيم داعش.

وستضاف القوات الأميركية الإضافية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي موجودين بالفعل في العراق لتدريب القوات العراقية والمساعدة في ضمان عدم استئناف مقاتلي تنظيم داعش نشاطهم.

وقف إطلاق النار في شمال سوريا

وقال إسبر إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.

وأضاف "أعتقد أن وقف إطلاق النار متماسك بشكل عام على ما يبدو، نرى استقرارا للخطوط، إن صح التعبير، على الأرض ونتلقى تقارير عن نيران متقطعة، هذا وذاك، فهذا لا يفاجئني بالضرورة".

وهناك مخاوف من أن يؤدي التوغل التركي في شمال شرق سوريا إلى السماح لمقاتلي تنظيم داعش بتحقيق مكاسب وفرار المتشددين من سجون يحرسها مقاتلون أكراد.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة ما زالت على اتصال بالمقاتلين الأكراد ويبدو أنهم مستمرون في الدفاع عن تلك السجون في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها.

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