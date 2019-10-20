ديالى.. مقتل انتحاري وتدمير 3 مضافات وشرطة المحافظة تعلن نجاح خطة زيارة الاربعين

2019/10/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاحد، نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في المحافظة ولم تشهد اي خرق أمني.

وقال العبادي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الاف المنتسبين من شرطة المحافظة شاركوا بتأمين الطرق التي سلكها الزوار من مناطق المحافظة الى الحدود الفاصلة مع العاصمة بغداد لافتا الى ان المحافظة شهدت لاول مرة دخول زوار الجمهورية الاسلامية الايرانية من منفذ المنذرية الحدودي".وبين العبادي ان "الخطة الامنية اسفرت عن قتل انتحاري كان ينوي استهداف الزوار عند عودتهم من الزيارة كما تم تدمير ثلاث مضافات ودراجتين ناريتين والقاء القبض على عدد من المطلوبين خلال عمليات الدهم والتفتيش".كما اعرب قائد شرطة ديالى عن "شكره للزوار واصحاب المواكب والهيئات الخدمية لتعاونهم مع القوات الامنية والتي ساهمت مساهمة فعالة في نجاح خطة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام" .انتهى

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