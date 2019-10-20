مجلس الأمن الوطني يبحث تجهيز قوات حفظ القانون وحماية الحدود مع سوريا

2019/10/20 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الوطني جلسة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لبحث مسألة حماية الحدود مع سوريا.

وأكد المجلس في بيان أنه تم مناقشة إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى، كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عصابات داعش الارهابية الفارين من السجون بعد التدخل التركي، مشيرا الى بحث أخر مستجدات الاوضاع الداخلية والاقليمية.

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