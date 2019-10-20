خلية الاعلام الامني تعلن مقتل 2 من داعش احدهما مسؤول الحسبة في كركوك

2019/10/20 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بالمحافظة تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بمنطقة عريشة في ‍كركوك، بعد نصب كمين محكم لهما، فيما أوضحت أن أحدهما يشغل منصب مسؤول الحسبة لتنظيم داعش الارهابي.

واضاف ان فوج المغاوير الثالث تعرض الى نيران غير مباشرة مما ادى الى استشهاد احد المنتسبين بين ناحيتي الرياض والرشاد في المحافظة.

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