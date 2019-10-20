إخماد حريق اندلع في مخزن للمواد الاحتياطية بالحي الصناعي في النجف

2019/10/20 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الاحتياطية في الحي الصناعي بمحافظة النجف.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في مخزن لبيع المواد الاحتياطية بمنطقة الحي الصناعي وسط محافظة النجف".

وأضافت أن "الفرق تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير واخماد ألسنة اللهب المشتعلة بعد تطويقها من عدة محاور، والحيلولة دون توسعها وامتدادها الى المحلات والمخازن المجاورة الأخرى وبدون اي اضرار بشرية".

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