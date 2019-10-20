السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها

2019/10/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأسعار الجديدة لوقود البنزين وخفض أسعاره بعد مراجعة الأسعار للربع الرابع من العام الجاري.

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