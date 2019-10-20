الصناعة تعلن تحقيق نسب أنجاز متقدمة في تطبيق البرنامج الحكومي

2019/10/20 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الصناعة صالح الجبوري، الاحد، تحقيق نسباً متقدمة في تطبيق خطة الوزارة الاجمالية للفصل الثالث ضمن البرنامج الحكومي.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تمكنت من انجاز ثمانية مشاريع بالكامل من اجمالي مشاريع الوزارة البالغ عددها 61 مشروع"، مبيناً أنه "تم تنفيذ عدد من المشاريع المنجزة بأسلوب المشاركة وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ومشاريع اخرى ضمن المشاريع الاستثمارية المقرة للوزارة".

واشار إلى أن "عدد المشاريع التي أستوفت مخططاتها للفصل الثالث من البرنامج الحكومي هي 44 مشروع , فيما حققت نسب انجاز قليلة لـ 9 مشاريع أخرى ولم تستوفي كامل خطتها لتأخر اطلاق التخصيصات المالية وتأخر اجراءات المشاركة او عدم الحصول على عروض مناسبة".

واضاف الجبوري، أن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بأستكمال خطتها وفق البرنامج الحكومي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها لتحقيق نسب عالية خلال المدد المحددة وفق البرنامج الحكومي والذي تعمل عليه اهتمامه بأن تكون الوزارة سباقة في الحصول على تقييم عالي مقارنة بالوزارات الاخرى".

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