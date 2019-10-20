عبدالامير الركابي - انحطاط عربي ثالث ودعوى المقاومة/1

2019/10/20 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي مرت منطقة شرق المتوسط بثلاث حقب من الانحدار ضمن حالة الانقطاع الحضارية التي تميز تاريخ هذا الجزء من العالم، وتطبعه بطابع الدورات والانقطاعات داخل البؤرة الرئيسية الإمبراطورية الازدواجية ارض الرافدين، وعلى المستوى الاوسع حيث المكونين الاحاديين لمجتمع اللادولة الجزيري، وكيان أحادية الدولة النيلي، إضافة للمجال المفتوح لساحل الشام، الحقبة الأولى من حالة الانقطاع الراهنة تبدا من القرن الثالث عش......

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