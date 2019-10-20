الأعرجي: المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره

2019/10/20 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العمليّة.

وقال الاعرجي في بيان، إنه لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل.

وأوضح أن المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره,معتبرا أنّ الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور، ولا تترك مجالاً للتأويل والتفسير وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات وكلّ فقرةٍ تشكّل محلاً للخلاف.

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