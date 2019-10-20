الخارجية التركية ترفض إدعاءات العفو الدولية بشأن نبع السلام

2019/10/20 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفضت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاحد، في بيان، كليًّا الإدعاءات التي لا أساس لها، الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن عملية "نبع السلام".

وقالت الوزارة "نعتبر تلك الادعاءات، التي لا أساس لها، جزءا من حملة التشويه الجارية حيال كفاحنا ضد التهديد الإرهابي القادم من سوريا، والذي يستهدف أمننا القومي "

وحول الادعاءات بتسبب عناصر من الجيش الوطني السوري الداعم للعملية، في خسائر بصفوف مدنيين، لفت البيان، إلى تشكيل الأخير لجنة تحقيق في الادعاءات.

ودعا البيان، منظمة العفو الدولية، إلى مراجعة تقارير المنظمات الدولية المستقلة بهذا الخصوص، بما فيها تقاريرها هي نفسها.

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