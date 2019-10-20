“بالفديو”.. وزير التخطيط يستفز العراقيين بموكب ليس له اخر : لا تعليق من الحزب الإسلامي و عبد المهدي

2019/10/20 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، بمقطع فديو مثير للجدل وهو يزور موقع لا يزال تحت الانشاء، بموكب ضخم من السيارات الفخمة .ويظهر الفديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، رتل حماية الوزير الذي يتكون من عشرات السيارات الفارهة غالبيتها من نوع “تيوتا لاندكروز” يابانية الصنع و “شيفروليت تاهو” اميركية الصنع.ووصف […]

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