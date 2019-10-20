العمل توضح آلية التقديم على منحة الطوارئ

2019/10/20 | 13:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، توضيحا بشأن آلية التقديم على منحة الطوارئ.

وذكر بيان للوزارةاطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاستمارة الإلكترونية الموجودة في موقعها الرسمي تخص منحة الطوارئ فقط، التي تشمل الفئة العمرية 18-30 عاما".

وبينت الوزارة أن "التقديم على الاستثمار يمتد التقديم حتى 24 تشرين الأول 2019"، مشيرةً الى أن "منحة الطوارئ غير معنية بالحصول على إعانة الحماية الاجتماعية".

وبلغ عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من 1.34 مليون مواطنا، وفقا لتصريحات سابقة لوزير العمل.

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