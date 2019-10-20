قائمة بهواتف Xperia المقرر تحديثها قريباً لنظام تشغيل Android 10

2019/10/20 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة الإتصالات DoCoMo في اليابان عن هواتف Xperia من سوني المقرر أن يتم تحديثها قريباً، والتي تضم إصدارات 2018 والإصدارات اللاحقة في البداية.

تستعد سوني لتحديث إصدارات الشركة من هواتف Xperia بنظام تشغيل Android 10، على أن يتم دفع التحديث لمستخدمي هواتف Xperia XZ2، وXperia XZ2 Compact، وXperia XZ2 Premium، إلى جانب هواتف Xperia XZ3، و Xperia 1، وXperia 5.أيضاً يشمل التحديث هاتف Xperia Ace، أو الذي يعرف بهاتف Xperia XZ4 Compact، إلا أن هذا الإصدار جاء حصرياً في شركة DoCoMo ولم يتوفر في الأسواق العالمية.

من جانب أخر لا تشمل القائمة هواتف Xperia XZ1، وXZ1 Compact التي قدمت في نهاية 2017، والتي انطلقت بنظام تشغيل Android 8.0 Oreo، ومن ثم تم تحديثها لنظام 9.0 Pie، أيضاً لا تشمل القائمة هواتف Xperia 10، و10 Plus.

ومن المتوقع أن يتم الكشف رسمياً لاحقاً من سوني عن الجدول الزمني لدفع التحديث لهواتف Xperia، لنتعرف بشكل أوضح على موعد دفع التحديثات لإصدارات سوني في الأسواق العالمية.

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