2019/10/20 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “زين العراق” للاتصالات، اليوم الأحد، عن تعويضها لكافة مشتركيها في باقات الانترنت المفتوح.وقال الشركة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه: “لأن مشتركيها هم محور اهتمامها وتفخر بخدمتهم، قررت زين العراق تعويض كافة المشتركين في عروض الإنترنت بباقة انترنت مفتوح لتعويض الأيام التي خسرها المشترك من اشتراكه أثناء فترة القطع”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “زين العراق” تعوض مشتركيها عن انقطاع الانترنت وتؤكد أن القطع من مصدر الخدمة وكالة خطوة برس.

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