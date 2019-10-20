2019/10/20 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط مواد غذائية مهربة وأخرى مغشوشة في ديالى وذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/20 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مواد غذائية مهربة وأخرى مغشوشة في ديالى وذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مواد غذائية مهربة وأخرى مغشوشة في ديالى وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).