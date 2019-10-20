شمول اكثر من ٨٥٠ عاملا في بغداد بالضمان الاجتماعي خلال ايلول الماضي

2019/10/20 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، شمول اكثر من ٨٥٠ عاملا بالضمان الاجتماعي في بغداد خلال ايلول الماضي وادراج نحو ١٦٥ مشروعا جديدا ضمن المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

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