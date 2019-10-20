النزاهة تضبط مواد غذائية مهربة وأخرى مغشوشة في ديالى وذي قار

2019/10/20 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة، الاحد، عن ضبط مواد غذائية عائدة إلى وزارة التجارة غير مخصصة للبيع، وأخرى مغشوشة في محافظتي ديالى وذي قار.

وذكرت الدائرة أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى تمكنت من ضبط (25) طناً من مادة الرز العائد إلى وزارة التجارة غير المخصص للبيع، الذي تم تهريبه إلى أحد المخازن الأهلية في بعقوبة، مبينة أن العملية التي تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة أسفرت عن ضبط صاحب المخزن الذي نُقِلَت إليه البضاعة، إضافة إلى أكياسٍ فارغةٍ تحمل علامة رز أجنبي لإعادة تعبئتها بالرز المُهرَّب؛ لغرض بيعه في الأسواق المحلية".

وفي عمليةٍ ثانيةٍ، أكدت الدائرة تمكن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار من ضبط مركبةٍ محملةٍ بمادة الحليب المُجفَّف المغشوش متوجهة إلى بغداد، لافتة إلى أن الفريق تحرك بناءً على المعلومات الواردة إلى مديرية تحقيق البصرة بوجود شاحنة مُحمَّلة بالحليب المغشوش متوجهة من البصرة إلى بغداد، وبلغت الحمولة التي تمَّ ضبطها مع السائق على الطريق السريع خارج مدينة الناصرية (1,210) علبة كارتونية.

وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالمضبوطات، في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قضاة محكمتي تحقيق ديالى وذي قار المُختصَّتين بقضايا النزاهة؛ الذين قرَّروا توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، الأحد، 20 تشرين الأول، 2019، حالة الطقس للايام الخمسة المقبلة، فيما بينت أن البلاد ستشهد تساقط امطار خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وقالت الهيئة في بيان لها

بغداد اليوم- بغداد

حصلت التدريسية من قسم اللغة الانكليزية في كلية التربية الاساسية بجامعة ديالى، سراب قادر مغير، على جائزة الوسام العلمي للعلماء والمبدعين للعام 2019 من الولايات المتحدة الامريكية.

وجاء هذا التكريم لمشاركة التدريسية في مسابقة ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، الاحد (20 تشرين الأول 2019)، عن وجود رئيسين داخل المجلس البلدي ببعقوبة في آنٍ واحد.





وقال الحيالي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أزمة المجلس البلدي في بعقوبة تهدد بخلق فوضى

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