كوردستان تستقبل خمسة آلاف لاجئ سوري وتتأهب للمزيد

2019/10/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- توقع وزير الداخلية بإقليم كوردستان ريبر احمد اليوم الأحد أن يستقبل الإقليم مزيداً من اللاجئين السوريين الفارين من تدهور اوضاع مناطقهم في اعقاب الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، احتضن اقليم كوردستان أكثر من ربع مليون لاجئ معظمهم كورد.



وظلت الاعداد تتناقص وتتزايد تبعاً للمستجدات هناك.

ومنذ الهجوم التركي الذي دخل يومه العاشر، فر عشرات الالاف من المدنيين في رأس العين وتل ابيض ومحيطهما الى العمق، فيما لاذ آخرون بإقليم كوردستان.

وقال وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد "نتوقع نزوح موجة اخرى من اللاجئين (الى الإقليم) نتيجة الوضع المتدهور في سوريا".

وكان أحمد يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك عقد في اربيل مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى العراق مارتا رويدس.

وذكر أحمد أن اقليم كوردستان استقبل نحو خمسة آلاف لاجئ من بدء الهجوم التركي، داعياً الاسرة الدولية لتقديم مزيد من المساعدات.

من جانبها رجحت الممثلة الاممية أن يتدفق اللاجئون الى اقليم كوردستان وقالت إن المنظمة الدولية ستبذل جهداً لمساعدة الإقليم لإيوائهم في المخيمات.

وقال وزير الداخلية إن حكومة اقليم كوردستان وجهت بضرورة مساعدة اللاجئين وفتح المخيمات لهم لكنها تواجه تحديات في الموارد.





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