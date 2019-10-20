اندلاع حرائق في أكبر مصفاة للنفط في إيران

2019/10/20 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاحد، باندلاع حرائق في مصفاة مدينة عبادان جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا العمالية" الإيرانية عن مصادر خاصة قولها، إن "الحرائق اندلعت في مصفاة عبادان لأسباب غير معروفة وإن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق لمنع التلوث ووصول الحرائق إلى وحدات أخرى داخل المصفاة".

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في مصفاة عبادان، علي نور بخش، إن الحريق اندلع بالبداية في الوحدة الـ 55 من مصفاة عبادان وقامت فرق إطفاء المصفاة بالتصرف على الفور وتم احتواء الحريق في غضون 5 دقائق، لكنه اندلع في وحدات أخرى.

وتعد شركة مصفاة عبادان لتكرير النفط أكبر مصفاة نفط في البلاد، بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًّا.

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