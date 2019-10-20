2019/10/20 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الاحيان، فيما ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت خطوة برس نسخة منه ان “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار”، مبينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الخميس: امطار بالنهار والحرارة تسجل 35 مئوية وكالة خطوة برس.

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