2019/10/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يحرص الكثيرون حول العالم على شراء الخضراوات والفواكه، لكن مع الأسف، فإن قسما كبيرا من هذه المشتريات يفسد دون استهلاكه، ويكون مصيره سلة المهملات.وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن حوالى نصف الخضراوات والفاكهة المنتجة عالميا يجري هدره، ومعه كل الموارد المستخدمة في إنتاجه، ولا يستفيد منه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرقام لن تصدقها..



الكشف عن “المهدور” من الطعام حول العالم وكالة خطوة برس.

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