النقل تعلن نجاح خطة تفويج زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام

2019/10/20 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزيرالنقل عبد الله لعيبي، اليوم الاحد، نجاح الخطة الخدمية الخاصة بتفويج زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام للعام الحالي.

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