English | كوردى

واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات


واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات
2019/10/20 | 14:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - واسط

بالوثيقة..

واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع با...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا