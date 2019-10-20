2019/10/20 | 14:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالوثيقة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - واسط
بالوثيقة..
واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع با...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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