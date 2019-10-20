واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع باجازة 5 سنوات بالشركات

2019/10/20 | 14:34

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بغداد اليوم - واسط

بالوثيقة..



واسط تمنع الموظف من العمل سائق ’’أجرة’’ والتعاقد مع من يتمتع با...





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