2019/10/20 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك/ مركز كمرك سفوان الحدودي اليوم الاحد عن أعادة اصدار أرسالية أدوات وأجهزة مختبرية وردت بدون اوراق رسمية .

وقد أكدت الهيئة بحسب بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، على "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأرسالية المخالفة وفق قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ {المعدل}".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار أدوات وأجهزة مختبرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار أدوات وأجهزة مختبرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).