تعليق جديد للكرملين بخصوص العملية العسكرية التركية شمالي سوريا

2019/10/20 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأحد، إن تطور الأحداث شمال شرقي سوريا قد يضر بعملية التسوية السياسية في هذا البلد.

وأشار بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو.



الكرملين.



بوتين" لقناة "روسيا-1"، إلى أن التطورات الأخيرة شمال شرقي سوريا تثير قلقا شديدا لدى الكرملين، وأن هذه الأحداث "قد تضر بالتسوية السياسية".



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