“بالوثيقة”.. البرلمان يفرض رسوم اضافية على العمال الاجانب

2019/10/20 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق خاطبت المالية النيابية ، اليوم الأحد، وزارة العمل لفرض رسوم اضافية 100 دولار على العمال الأجانب.

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