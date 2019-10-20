الرئيس الإيراني يشكر العراق حكومة وشعبا على حسن استضافة الزائرين في الاربعينية

2019/10/20 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد الرئيس الايراني حسن روحاني بالشعب العراقي حكومة وشعبا لاستضافة الزائرين الايرانيين خلال الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام.

وفي برقية وجهها روحاني الى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قال روحاني، إن المسيرات الكبرى التي اقيمت بمناسبة اربعينية الامام الحسين خلال العام الحالي بمشاركة مليونية منقطعة النظير صنعت ملحمة خالدة في الحرية والشجاعة وصلت الى جميع انحاء العالم، كما أنها جسدت عمق العلاقات بين الشعبين العراقي والايراني.

واعرب روحاني عن شكره لجميع المسؤولين وعلماء الدين والمرجعية في مساعي ارساء الامن واستضافة الزوار القادمين من البلدان الاخرى.

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