وزير الخارجيّة يستقبل السفير البحريني بمناسبة انتهاء مهام عمله

2019/10/20 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اليوم الاحد، سفير مملكة البحرين لدى العراق بمناسبة انتهاء مهامّ عمله سفيراً للمملكة في بغداد.

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