علاوي: لا ديمقراطية مع الاعتداءات على الناشطين والصحفيين والمنابر الإعلامية

2019/10/20 | 15:05

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بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس المنبر العراقي أياد علاوي، الأحد (20 تشرين الأول 2019)، إنه لا ديمقراطية مع الاعتداءات على الناشطين والصحفيين والمنابر الإعلامية.





وذكر علاوي في تغريدة على تويتر، أنه "من حق الشعب العراقي أن يعلم عبر اللجنة التحقيقية ما حصل من تجاوزات أدت إلى إراقة الدماء من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف: "لا ديمقراطية مع الاعتداءات على الناشطين والصحافيين والمنابر الاعلامية".

واشار الى أن "ما يمنح المتظاهرين قوة لا تقهر هو الالتزام التام بالتعبير السلمي عن حقوقهم المشروعة مقابل التزام الحكومة التام بحمايتهم".

بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب عن تحالف القوى العراقية، الأحد، من انفجار شعبي لارتكاب الحكومة اعتقالات ضد الصحفيين والمحامين والناشطين.

وقال الدهلكي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة وضعت نفسها في خانة خداع الشعب والراي ألعام ففي الت

بغداد اليوم - واسط

أصدر محافظ واسط محمد المياحي، الأحد، وثيقة يمنع فيها الموظف من العمل سائق "أجرة" والتعاقد مع من يتمتع بإجازة خمس سنوات بالشركات.





وقال المياحي، في وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إنه "يمنع الموظف الحكوم

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، عبد الأمير تعيبان، الأحد (20 تشرين الأول 2019) إن من يطالبون بإقالة الحكومة يسيطرون على مفاصلها الأساسية.

وذكر تعيبان، في تصريح لـ (بغداد اليوم): "من خلال ما أرى واقرأ لم أ

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