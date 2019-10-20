مصادر محلية: قوات أميركية تخلي مطار “صرين” وتتجه نحو الحسكة

2019/10/20 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية عن انسحاب كبير للقوات الأميركية، من معسكر ومطار “صرين”، في الرقة.

وأوضحت المصادر ان اعدادا كبيرة من الجنود، إضافة الى اكثر من سبعين عجلة عسكرية، كانت تعمل تحت مظلة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، غادرت المنطقة نحو محافظة الحسكة، تمهيدا للانسحاب النهائي من مناطق شمال شرقي سوريا، في وقت قامت فيه ثلاث طائرات هليكوبتر بمراقبة الطريق، في وقت اشارت فيه المصادر، الى توجه مئة شاحنة غير محملة، تابعة للتحالف الدولي، من الحدود العراقية باتجاه القامشلي، في إشارة الى احتمال مشاركتها في نقل المعدات من المعسكرات الأميركية.

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