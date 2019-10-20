رفع مقذوف حربي من على سطح مركز صحي في الدورة ببغداد

2019/10/20 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن رفع مقذوف حربي من على سطح مستوصف صحي في منطقة الدورة ببغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغدبرس" نسخة منه إنه "حفاظاً على سلامة المواطنين من المخلفات الحربية والمتساقطات الجوية، قامت مفرزة من شعبة معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني بغداد - الكرخ برفع مقذوف حربي على سطح المستوصف الصحي في منطقة الدورة داخل العمارات السكنية".

واضافت "كذلك تم إجراء كشف موقعي داخل وخارج البناية للتأكد من عدم وجود اي جسم غريب او مقذوف اخر".

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