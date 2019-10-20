محافظ كربلاء: استقبلنا 17 مليون زائر والخطة الأمنية تمت بنجاح

2019/10/20 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ان عدد زوار اربعينية الامام الحسين وصل لأكثر من سبعة عشر مليون زائر.

وقيم الخطابي، في مؤتمر صحفي، خطتي النقل والصحة بالممتازتين، فيما اكد قائد عمليات الفرات الأوسط قيس المحمداوي، ان الخطة كانت مميزة وتمت بنجاح دون أي خرق.

و قال قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني إن العمل تم بالتنسيق مع جميع القوات الامنية كخلية واحد، فيما اشار قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني، الى ان كربلاء استقبلت الحشود المليونية من داخل وخارج العراق، مؤكدا تأمين الحماية للمواكب التي بلغ عددها اكثر من احد عشر الف موكب.

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